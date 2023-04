Potrivit Institutului seismologic Canada, magnitudinea cutremurului a fost revizuită de la 6 la 5,7, produs în largul coastei de vest a Canadei, British Columbia. Inițial, Institutul american de geofizică USGS a anunțat că seismul a avut magnitudine 6.

Seismul a avut loc către ora locală 8.55 (18.55, ora României), la peste 250 de kilometri vest de Port McNeill, situat pe Insula Vancouver, la o adâncime de 10 km, după ce inițial adâncimea anunțată era de 7,3 km.

BREAKING: 6.2 earthquake near Vancouver Island, off the coast of Canada. pic.twitter.com/81rLQw2ZHN