Vremea extremă se dezlănțuie și în alte părți de pe glob. Nu numai România este deja cuprinsă de caniculă, cu temperaturi de peste 40 de grade, potrivit previziunilor alarmante ale meteorologilor. Cupola de foc declanșează fenomene periculoase în toată Europa. După temperaturile caniculare, de peste 40 de grade Celsius, centrul și estul Franței au fost lovite de furtuni devastatoare, cu descărcări electrice și grindină uriașă. Și grecii trec prin chinul caniculei, cu primul cod roșu din acest sezon, în timp ce Hexagonul e măturat de furtuni devastatoare. Scenariul se repetă și în Rusia, unde inundațiile au făcut prăpăd în mai multe orașe.

Specialiștii se așteaptă ca temperaturile extreme să facă ravagii în toate țările. Mai ales că anul trecut, canicula a ucis peste 61 de mii de oameni în Europa. Vara lui 2022 a fost cea mai fierbinte din istorie: 61.672 de oameni au murit din cauza cupolei de foc. Incendiile de pădure au ars suprafețe record și au crescut emisiile de carbon, în timp ce alte țări au suferit din cauza secetei extreme.

Cupola de foc RUSIA. Imaginile de groază din Tuapse, orașul situat pe malul de nord-est al Mării Negre.

Meanwhile in Tuapse, Russia ❗

