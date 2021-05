"Exact acum 30 de ani Tel Avivul era lovit de rachete, începuse primul război din golf când Statele Unite au făcut ordine în zonă. Tot SUA vor face ordine, sunt convins, pentru că e impardonabil ce se întâmplă în Israel. Hamas a făcut o greșeală. Numai intervenția promptă a SUA va duce la capăt acest lucru.

Hamas nu are forță militară că să reziste mult timp și să facă aceste demonstrații de forță. Israelul are forța respectivă, are pregătirea, a dovedit-o și acum când a fost această luptă împotriva microbului covid19. Are un conducător în acest moment care nu este un om al războiului dar este un om cu experiență. Nu va fi din păcate bine palestinienilor care sunt convins că în mare parte nu și-au dorit acest război, au dorit o rezolvare a problemei respective dar nu un război.

Eu așa cred că va fi, se vor liniști în zona pentru că forță militară a hamasului nu poate să reziste mult timp. Câte rachete pot să aibă?", a spus Costin Georgescu.