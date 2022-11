Astfel, cu o majoritate de 534-53, parlamentul a votat în favoarea ridicării controalelor rămase la frontierele dintre spațiul Schengen și Croația, transmite Reuters preluatd e HotNews.ro.

„Locul Croației este în Schengen. Criteriile au fost îndeplinite. Parlamentul European a dat undă verde. Acum, Consiliul UE trebuie să o facă", a declarat președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, într-un tweet postat imediat după votul din PE.

Croatia\"s place is in Schengen.



Criteria have been met.



The people of Croatia deserve this.

The people of Europe merit this.@Europarl_EN has given its green light.

Now @EUCouncil must deliver.@AndrejPlenkovic 🇪🇺🇭🇷 pic.twitter.com/QQ2ZIoFgx7