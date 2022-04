„Şase sute de milioane (de euro) din această sumă vor merge către Ucraina, autorităţile ucrainene şi parţial către Naţiunile Unite”, a spus Von der Leyen la evenimentul online de strângere de fonduri pentru refugiaţii ucraineni „Stand up for Ukraine”, găzduit de Varşovia.



„Şi 400 de milioane (de euro) vor merge către statele din prima linie care fac o muncă extraordinară şi ajută refugiaţii care vin”, a adăugat şefa executivului UE.



Ea a anunţat că evenimentul de la Varşovia, organizat de Uniunea Europeană şi Canada, a permis strângerea a 10,1 miliarde de euro pentru a susţine Ucraina, ţară invadată de armata rusă.



„Lumea a promis în final 9,1 miliarde de euro în cadrul campaniei (Stand up for Ukraine, n.red.). Între altele, Comisia, în colaborare cu BERD, adaugă un miliard suplimentar pentru persoanele deplasate în Ucraina. Este fantastic. Aşadar, 10,1 miliarde de euro”, a declarat Ursula von der Leyen.