Cu steaguri în mână și mult curaj, sute de ucraineni din Starobilsk au încercat să blocheze înaintarea convoiului militar rus.

Și în regiunea Oblast, oamenii au ieșit în stradă să-și apere țara cu mâinile goale. Printre ei și foarte multe femei.

Tot aici, mii de civili au făcut un scut uman și un dig de protecție din saci cu nisip ca să apere cea mai mare centrală nucleară din Europa.

In #Starobilsk, region #Luhansk people came out to block the advance of the occupants' military equipment. pic.twitter.com/aNFjtcf4wQ