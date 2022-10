Vladimir Putin s-a născut în urmă cu 70 de ani, pe 7 octombrie, la Leningrad (orașul lui Lenin, numit acum din nou Sankt Petersburg), și ar fi copilărit într-un apartament comunal, conform biografiei oficiale din Rusia.

Propaganda rusă a folosit modelul binecunoscut, comunist (bolșevic) al vremurilor, adică s-ar fi născut într-o familie săracă și modestă. Tatăl său este un bărbat gras, cu păr des și ochelari, care nu pare să aibă trăsături comune cu actualul lider de la Kremlin. Acesta, alături de Maria Putina au trăit și au murit la Leningrad, fiind înmormântați la cimitirul Serafimovsky din Sankt Petersburg.

Dar tatăl său adevărat ar fi un fost securist și colaborator al naziștilor, un ofițer NKVD potrivit The Times. Presa din Ucraina a publicat mai multe articole despre falsificarea biografiei de către Putin. Potrivit informațiilor apărute în luna martie a acestui an, tatăl lui Vladimir Putin se numea Vladimir Spiridonovich Putin și a fost ofițer NKVD până în 1941, apoi a colaborat chiar și cu naziștii. S-a predat germanilor de lângă Vitebsk, Belarus, la începutul celui de-al Doilea Război Mondial. A ajuns apoi în armata generalului sovietic Andrei Andreievici Vlasov, care a colaborat cu Germania Nazistă și a acționat și în Polonia. Ulterior, tatăl lui Putin ar fi fost capturat de englezi, în 1945. Toate aceste informații au fost dezvăluite de un fost ofițer de armată de informații - Viktor Suvorov care a fugit în 1978 în Anglia, unde a lucrat ca analist militar, potrivit euromaidanpress.com, care citează revista poloneză Angora. Suvorov a mai precizat că documentele care ar arăta că Putin are un alt tată decât susține biografia sa oficială sunt păstrate de Arhivele din Marea Britanie. O altă publicație susține că Suvorov s-ar fi stabilit în Elveția. Fotografii au fost găsite de Sukorov legate de tatăl lui Putin în arhiva secretă a armatei britanice.

Primul din stanga în grupul prezentat în fotografia de mai jos ar fi adevăratul tată al lui Putin, între cei șase ofițeri, dintre care trei sunt în uniformă de kazaci, doi – în echipament al hitleriștilor, iar unul în ROA - Armata Rusă de Eliberare, parte a armatei germane, potrivit euromaidanpress.com.

Cei care poartă uniforma cazacilor sunt ruși și au colaborat cu naziștii, fiind în armata lui Vlasov. În 1945, Vladimir Spiridonovich Putin ar fi fost predat sovieticilor de către britanici, citându-l pe Suvorov.

Este posibil ca de aceea Putin, actualul președinte rus, să fi ales calea KGB-ului, pentru a-i urma tatălui, mai comentează publicația ucraineană.