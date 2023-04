Unul din documentele scurse pe internet în acest an legate de războiul din Ucraina și publicate de New York Times menționează cele mai dure scenarii ale serviciilor de informații americane - cele patru „wild card” în evoluția conflictului militar deschis de Rusia în Ucraina. Toate indică prelungirea războiului, ceea ce va duce la escaladarea ostilităților.

Documentul de care amintește publicația americană oferă o altă perspectivă în planificarea situațiilor neprevăzute la un an de la declanșarea războiului din Ucraina. Documentul secret de la Pentagon, menționat de NYT, arată scenariile posibile care pot influența decisiv evoluția războiului din Ucraina. Acesta menționează câteva posibilități: prelungirea războiului, oprirea conflictului prin negocieri dar și cum traiectoria războiului nu va putea fi influențată. Cele 4 scenarii includ moartea președinților Putin al Rusiei și Zelenski, ca și înlăturarea conducerii în cadrul Forțelor Armate Ruse, dar nu exclud nici o lovitură dată de Ucraina asupra Kremlinului.

Documentul este marcat „RELIDO” și are data de 24 februarie, cu mențiunea „un an”, ceea ce arată că analiza serviciilor de informații a fost făcută la un an de la începutul invaziei militare a rușilor în Ucraina, adică în acest an, în februarie. Mențiunea „relido” arată că informațiile din document pot fi făcute publice unor alți parteneri doar de anumiți înalți oficiali, potrivit nytimes.com.

Unele analize ale agențiilor de informații oferă evaluări ale celor mai probabile scenarii în cazul unui eveniment, spre deosebire de documentele „wild card”, care descriu doar diferite scenarii posibile fără o evaluare a celei mai probabile situații, precizează publicația americană. Oficialii americani întrebați de NYT au refuzat să spună dacă documentul este autentic, însă nici nu au contestat autenticitatea acestuia.

În plus, publicarea ilegală a documentelor secrete americane este investigată de Departamentul american al Apărării şi de către Departamentul Justiţiei. Dar Pentagonul a admis că difuzarea neautorizată a acestor informaţii, multe referitoare la conflictul militar din Ucraina, generează "un risc foarte grav" în materie de securitate naţională. Iar șeful Pentagonului a subliniat marți că "un număr semnificativ de documente secrete divulgate au fost falsificate".

SCENARIUL 1 RĂZBOI UCRAINA - Ucraina atacă Rusia

Unul dintre cele patru scenarii posibile în războiul din Ucraina analizat de serviciile de informații americane arată ce s-ar putea întâmpla dacă Ucraina ar lovi Rusia.

Atacul Ucrainei ar putea duce la o escaladare a războiului. Pentru că președintele Putin ar răspunde prin lansarea unei mobilizări militare la scară largă şi ar include în posibilitățile pe care le are și folosirea armelor nucleare tactice.

În același timp, protestele publice și opinia celorlalte țări l-ar putea face pe Putin să se răzgândească și să aleagă varianta negocierilor pentru o nouă etapă în război.

Potrivit documentului, Administraţia Biden nu vede deloc cu ochi buni această mișcare a Ucrainei, de a lansa un atac asupra Kremlinului, tocmai pentru că ar putea provoca o escaladare dramatică în război din partea Rusiei. Pericolul unui astfel de atac al Ucrainei este unul din motivele pentru care SUA ar fi exitat să furnizeze Ucrainei rachete cu rază lungă de acţiune, mai scrie NYT.

SCENARIUL 2 RĂZBOI UCRAINA - Putin decapitează conducerea „Armatei Roșii”

Prin înlăturarea generalilor de top, analiștii americani susțin că războiul va escalada, ceea ce va duce la posibilitatea folosirii de arme nucleare tactice de către Putin.

Dar un astfel de scenariu depinde de mai mulți factori. Unul este legat de poziția oligarhilor ruși față de politica lui Putin și a capacității militare a Rusiei, care, însă, este puțin plauzibil în acest moment, comentează analiștii americani de informații. Altu le legat de soluțiile pe care le găsesc rușii în legătură cu muniția de care au nevoie în războiul din Ucraina.

SCENARIUL 3 RĂZBOI UCRAINA - Moartea lui Putin

Despre dispariția fizică a lui Putin, NYT nu oferă detalii în articolul apărut marți. Publicația amintește doar că documentul cu analiza serviciului de informaţii al apărării (DIA) descrie diverse scenarii posibile fără a evalua care ar putea fi cel mai probabil. Despre cazul unei posibile morți a lui Putin, care s-ar lua în calcul, se amintește în alte documente scurse de la Pentagon, potrivit vice.com, relatează news.ro. Scenariul descris de VICE îi include pe Valeri Gherasimov - Statului Major General rus şi Nikolai Patruşev - Secretarul Consiliului rus de Securitate Naţională, care ar complota să saboteze războiul lui Putin din Ucraina în timp ce liderul de la Kremlin ar face chimioterapie, pentru cancer. Potrivit VICE, nota informativă ar fi marcată cu „strict secret”. Documentul atribuie originea zvonului unui oficial ucrainean care ar avea o sursă cu acces la oficiali de la Kremlin. Nu există nicio indicaţie în documente că serviciile de informaţii americane au confirmat că zvonul este adevărat, dar la un moment dat, o agenţie de spionaj care monitorizează comunicaţiile a auzit zvonul şi a decis că merită să-l transmită oficialilor de la Pentagon, menționează VICE, potrivit news.ro.

Nota de informare face apoi referire la un zvon de lungă durată potrivit căruia Putin ar avea cancer. "Sursa a indicat la 22 februarie că Gherasimov ar fi plănuit să îşi continue eforturile de sabotare a ofensivei, menţionând că a promis să "arunce (în aer)" aşa-numita operaţiune militară specială în jur de 5 martie, când Putin ar fi trebuit să înceapă o rundă de chimioterapie şi astfel nu ar fi putut influenţa efortul de război", scrie în raport.

Kremlinul nu comentează nimic despre starea de sănătate a lui Putin, dar zvonul că ar avea cancer este unul vechi, ce datează de la începutul războiului dar și dinaintea invaziei declanșate de lideru lde la Kremlin.

SCENARIUL 4 RĂZBOI UCRAINA - Moartea lui Zelenski

Dacă liderul de la Kiev ar muri, cel mai „negru” scenariu ar fi acela în care liderii europeni ar limita transporturile de arme. Dar cea mai importantă informație pare a fi că documentul precizează că ar exista în acest moment un succesor al lui Zelenski. Pentru că în document se menționează posibilitatea ca un „lider ucrainean de profil înalt” să poată menţine şi sprijinul intern şi extern, în livrările de arme și susținerea financiară, în războiul împotriva Rusiei.

Despre un posibil complot împotriva lui Zelenski s-a vorbit de mai multe ori, chiar de la începutul războiului. În trecut, documente îl indicau pe șeful Wagner ca fiind însărcinat cu asasinarea preşedintelui ucrainean, chiar în primele zile ale invaziei.