Pedepsele au fost stabilite în funcţie de ”gravitatea faptelor”, ”personalitate” şi ”evoluţie”, în contextul în care infracţiunile comise au fost ”perfect stabilite”, anunţă tribunalul pentru minori în hotărâre, citită în şedinţă publică după două săptămâni de proces - cu uşile închise, relatează agenția AFP citată de News.ro.

Procesul, care a durat două săptămâni, s-a încheiat vineri dimineaţa cu ultimele declaraţii ale tinerilor inculpaţi.

Completul s-a retras apoi să delibereze.

The six teenagers who stood trial for the murder and beheading of French schoolteacher Samuel Paty have just been found guilty.



