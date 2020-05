Ce spune Madonna despre infecția cu noul coronavirus

Celebra vedetă de 61 de ani ar fi fost testată pozitiv la anticorpii specifici noului coronavirus, scrie variety.com.

La o săptămână de la anunțul că ar fi fost infectată, Madonna susţine că a contractat noul coronavirus în luna martie, când era în Paris pentru a-şi promova albumul „Madame X”. Ea notează pe contul său de Instagram că a fost bolnavă în urmă cu aproape două luni, alături de alți colegi din echipa sa.

Madonna dezvăluia că ar fi avut COVID-19 într-un clip video postat pe contul său de Instagram.

„Jurnal de carantină, numărul 14. (...) Am făcut un test ieri şi am aflat că am anticorpi pentru coronavirus, așa că mâine voi face o plimbare lungă cu mașina, voi deschide geamul și voi inspira aerul cu COVID-19”, spune Madonna, pe Instagram.