SUA au confirmat deja că vor furniza muniţii cu fragmentaţie Ucrainei. Se depășește astfel un prag important privind tipurile de armament oferite Kievului pentru a se apăra împotriva Rusiei.

„Este o decizie dificilă. O amânasem pentru o vreme. Este ceea ce trebuia făcut”, a declarat presei Sullivan.

SUA au anunțat vineri trimiterea către Ucraina a unor muniţii cu fragmentaţie, interzise în numeroase ţări, în cadrul unui pachet de securitate în valoare de 800 milioane de dolari, decizie care, potrivit Kievului, va avea un „impact psiho-emoţional extraordinar” asupra forţelor de ocupaţie ruse, transmite Reuters.

Consilierul de securitate națională Jake Sullivan a declarat vineri într-o conferință la Casa Albă că a existat o decizie unanimă de a furniza muniții cu dispersie Ucrainei. El a adăugat că Kievul a dat asigurări cu privire la modul în care va folosi munițiile și că Rusia le-a folosit pe scară largă încă de la începutul războiului.

„Rusia a folosit muniții cu dispersie încă de la începutul acestui război. Ucraina a solicitat muniții cu dispersie pentru a se apăra împotriva agresiunii rusești. Concluzia este următoarea: recunoaștem că munițiile cu dispersie reprezintă un risc, dar există, de asemenea, un risc dacă rușii cuceresc mai mult teritoriu”, a mai spus Sullivan.

