Cancelarul austriac Karl Nehammer a ajuns pe aeoroportul din Plovdiv, luni la orele prânzului, alături de ministrul de interne.

Este o vizită importantă pentru România, mai ales că Nehammer a intensificat dialogul cu țara vecină în ultima lună. Iar bulgarii se arată destul de optimiști că vor intra în acest an în Spațiul Schengen, față de România, care nu a primit niciun semnal din partea Austriei până în acest moment, transmite Realitatea PLUS. În același timp, vizita cancelarului austriac are loc doar cu o săptămână înainte de alegerile din landul Austria Inferioară, foarte importante pentru viitorul politic al lui Nehammer.

Karl Nehammer și ministrul de interne austriac - Gerhard Karner merg luni la frontiera cu Turcia, unde Viena a anunțat că ar trebui construit un gard cu fonduri de la Comisia Europeană.

Cancelarul austriac a transmis deja un mesaj la sosirea în Bulgaria, alături de ministrul de interne Gerhard Karner.

„Vizita mea de astăzi în Bulgaria este dedicată luptei comune împotriva migrației ilegale. Austria este alături de Bulgaria aici. Trebuie să punem frână cererilor de azil în toată Europa. Protecția frontierelor externe trebuie să fie prioritatea principală pentru Comisia UE”, a notat Nehammer într-o postare pe Twitter.

Mein heutiger Besuch in Bulgarien steht im Zeichen des gemeinsamen Kampfes gegen illegale Migration. Österreich steht Bulgarien hier zur Seite. Wir müssen in ganz Europa stärker auf die Asylbremse steigen. Der Außengrenzschutz muss höchste Priorität für die EU-Kommission werden. pic.twitter.com/bylxoaOedU — Karl Nehammer (@karlnehammer) January 23, 2023

Cei doi oficiali austrieci mai au programate o vizită și la centrul regional de coordonare al poliţiei de frontieră în apropiere de Elhovo, iar, după revenirea la Sofia, o întâlnire cu prremierul interimar bulgar Galab Donev.

Înaintea vizitei sale în Bulgaria, Karl Nehammer a subliniat că Austria îşi menţine împotrivirea faţă de extinderea Schengen.

"Numărul mare de imigranţi ilegali arată că sistemul Schengen nu funcționează. Cât timp acest sistem şi protecţia frontierelor externe nu funcţionează, nu poate exista o extindere", şi-a reafirmat cancelarul poziţia exprimată şi la sfârşitul anului trecut.

Votul nu va fi schimbat în privința Schengen, „rămâne în picioare”, a ținut să avertizeze Karl Nehammer înaintea vizitei în Bulgaria. Austria îşi menţine dreptul de veto faţă de aderarea României şi Bulgariei la Schengen, a transmis sâmbătă cancelarul austriac înainte de a pleca, împreună cu ministrul său de interne, Gerhard Karner, spre Sofia.

În același timp, Nehammer a cerut „sprijin total pentru Bulgaria şi România şi, în sfârşit, acţiuni concrete din partea Comisiei Europene în vederea întăririi protecţiei frontierei exterioare. Bulgaria trebuie să ajungă în situaţia să aibă o protecţie a frontierei la fel de robustă cum este cea din Grecia.

Sofia are nevoie de "un sprijin rapid şi adecvat pentru protecţia frontierei externe cu Turcia", a declarat cancelarul austriac. "Gardul de la graniţa cu Grecia poate servi drept model în acest sens", a declarat Nehammer.

Vizita cancelarului austriac Karl Nehammer vine înainte de summitul extraordinar al UE privind migraţia de luna viitoare. Liderii UE se vor reuni într-un summit extraordinar la 9 şi 10 februarie, pentru a discuta despre subiectul migraţiei. În același timp, o reuniune informală a miniştrilor de Interne şi de Justiţie din UE este programată apoi în 25 – 27 ianuarie, la Stockholm, la care există posibilitatea abordării subiectului extinderii spaţiului Schengen cu România şi Bulgaria.

Tema migrației a fost invocată de Austria când a blocat aderarea României şi Bulgariei la Schengen, la Consiliul JAI din 8 decembrie 2022. Atunci, Austria a votat împotriva admiterii României şi Bulgariei în Schengen, iar Olanda a votat împotriva admiterii Bulgariei.

Bulgaria şi-a stabilit ca nou obiectiv al aderării sale la Schengen data de 1 octombrie 2023 şi până atunci vrea să convingă Olanda şi Austria, ţări care se opun admiterii sale, că protecţia frontierelor sale externe este consolidată.