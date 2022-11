Video-ul s-a viralijat cu repeziciune pe rețelele de socializare, unii anunțând că o „servietă cu informații” a fost înmânată de un angajat al lui Prigojin unui reprezentant al PE, relatează HotNews.ro.

În fapt, imaginile înfățișează o cutie de vioară ce conține un baros cu urme de sânge pe el. Până în prezent, nu este clar dacă este vorba doar despre o glumă sadică a rușilor, respectiv dacă petele de sânge sunt reale sau este doar vopsea.

Evgeniy Prigozhin sent a hammer with the Wagner logotype on it and blood stains on it. Russia is a medieval land

Observatorii fini ai războiului din Ucraina s-au întrebat cum ar fi ajuns un reprezentant al lui Evgheni Prigojin să înmâneze un asemenea „cadou” unui oficial al european, punând sub semnul întrebării autenticitatea imaginilor.

Cel care a făcut lumină în acest caz este Eliot Higgins, fondatorul cunoscutului site de investigații Bellingcat.

Higgins a explicat că înregistrarea video a fost publicată de serviciul de presă al firmei Concordia, compania lui Prigojin care asigură cateringul pentru Kremlin, aceasta notând că este vorba de un pachet pregătit pentru PE care a fost înmânat unui administrator al canalului de Telegram „Cyber Front Z”.

This isn't 100% correct, Prigozhin had been talking about sending an "information case" to the European Parliament, and his press service just posted the "case" as sent to the Cyber Front Z Telegram channel, who posted the video of the "case"