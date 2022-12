Bărbatul căuta ca de obicei prin tomberoanele dintr-un cartier de lux din Barcelona. La un moment dat, a început să strige disperat după ajutor, după ce a găsit un geamantan în care se afla trunchiul unui om, învelit într-o pungă de plastic. Vorbim, practic, despre un cadavru mutilat.

"La început am crezut că sunt haine înăuntru, dar când m-am uitat mai atent am văzut un trunchi gol, al unui bărbat alb... Am fost şocat", a declarat un martor, alertat de românul care a făcut sinistra descoperire.

Poliția a demarat o anchetă.

Cum gunoiul fusese colectat cu o seară înainte, aşa că valiza a fost cel mai probabil pusă în gunoi peste noapte.