Bill Gates a transmis printr-o postare pe Twitter, că are simptome ușoare și urmează sfaturile medicilor pentru a-și putea reveni cât mai repede.

„Am fost testat pozitiv pentru COVID. Mă confrunt cu simptome ușoare și urmez sfatul experților, izolându-mă până când voi fi din nou sănătos”, a scris Bill Gates.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.