Cofondatorul și filantropul Microsoft Bill Gates face din nou afirmații controversate legate de „mâncarea viitorului”, pe care omenirea va ajunge să o consume. Acesta s-a declarat optimist în privința consumului de „carne falsă” în viitor, în timpul sesiunii sale anuale Ask Me Anything (Întreabă-mă orice) pe Reddit.

Miliardarul în vârstă de 67 de ani a răspuns la o serie întreagă de întrebări pe diverse teme puse de utilizatorii platformei Reddit, inclusiv despre climă și veganism, relatează Business Insider.

„Există companii care produc „carne de vită” în moduri noi și oameni care lucrează să folosească în continuare vacile, dar să reducă emisiile de metan. Cred că în cele din urmă aceste produse vor fi foarte bune, chiar dacă ponderea lor este mică astăzi”, a scris Gates într-unul din răspunsurile date la întrebările internauților.

Gates nu este la prima afirmație de acest fel, legată de carnea sintetică. În urmă cu doi ani, miliardarul spunea că este necesar ca cele mai bogate țări să treacă la consumul de „carne de vită 100% sintetică” pentru a ajuta la combaterea schimbărilor climatice.

„Puteți să vă obișnuiți cu diferența de gust și o vor face să aibă un gust și mai bun în timp. În cele din urmă, poți să schimbi obiceiul oamenilor sau să impui reglementări pentru a schimba total cererea de pe piață”, mai spunea miliardarul în 2021.

În același timp, miliardarul a recunoscut acum, în primele zile din acest an, că a susținut mai multe mărci alternative de carne, chiar dacă nu este la fel de optimist că oamenii vor accepta veganismul doar pentru a salva clima, să împiedice schimbările climatice.

Cu toate acestea, miliardarul a spus că este destul de sceptic în ceea ce privește probabilitatea ca publicul larg să se îndrepte către veganism pentru a salva clima.

„Pentru oamenii care vor să devină vegani, este grozav, dar nu cred că majoritatea oamenilor vor face asta”, a scris el, adăugând că „totul se reduce la bani” indiferent de industria implicată în viitor.

„Cheia este aceea ca produsele «curate» să devină la fel de ieftine precum produsele «murdare» în fiecare zonă de emisie – avioane, beton, carne etc. Numai așa putem cere tuturor țărilor din lume să se schimbe. Dacă vor fi costuri în plus, nu vom reuși”, a mai afirmat Bill Gates.