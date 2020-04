ATAC ARMAT sângeros, în Canada: cel puțin 10 morți. Cine este autorul masacrului

"Nu pot sa va dau mai multe detalii in seara aceasta, dar sunt peste 10 morti", a informat un purtator de cuvant al politiei federale din Dartsmouth, in cadrul unei conferinte de presa.

Asta in timp ce postul de televiziune CBC, citat de Reuters, anunta ca sunt cel putin 13 morti, intre care si un ofiter de politie.

Incidentul s-a produs in oraselul de coasta Portapique, situat la 130 km nord de capitala provinciei, Halifax.

Victimele au fost descoperite in fata si in interiorul unei case, dupa ce politia a fost sunata semnalandu-i-se focuri de arme. La sosirea politiei, autorul violentelor a fugit, ceea ce a declansat o urmarire care a durat 12 ore. La momentul la care politia a ajuns langa atacator, acesta era mort, la volanul unui Chevrolet SUV in localitatea Milford, la circa 80 km sud de Portapique, noteaza ziare.com.

"Urmarirea s-a incheiat in aceasta dimineata, cand suspectul a fost localizat. Pot confirma ca este mort", a declarat un purtator de cuvant al politiei regale canadiene.

Atacatorul este Gabriel Wortman, un tehnician dentar in varsta de 51 de ani. Motivatia pentru care a ucis zeci de oameni este necunoscuta deocamdata.