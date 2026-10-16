Atac armat într-o școală din SUA: trei copii și un profesor au fost uciși. Atacatorul avea 16 ani

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 16 oct. 2026, 07:53

Trei copii și un profesor au fost uciși într-un atac armat comis într-o școală primară din orașul Bend, statul american Oregon. Suspectul, un adolescent în vârstă de 16 ani, a fost împușcat mortal de un martor care l-a urmărit în interiorul școlii, au anunțat autoritățile, potrivit BBC.

Distribuie articolul