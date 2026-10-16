Atac armat într-o școală din SUA: trei copii și un profesor au fost uciși. Atacatorul avea 16 ani

Trei copii și un profesor au fost uciși într-un atac armat comis într-o școală primară din orașul Bend, statul american Oregon. Suspectul, un adolescent în vârstă de 16 ani, a fost împușcat mortal de un martor care l-a urmărit în interiorul școlii, au anunțat autoritățile, potrivit BBC.
Atacul a avut loc joi după-amiază, la școala primară Silver Rail din Bend. Potrivit șefului poliției locale, Mike Krantz, adolescentul a pătruns în clădire după ce a tras asupra ușilor încuiate pentru a forța deschiderea. Cele trei victime minore aveau cinci, opt și 11 ani. Un copil în vârstă de șapte ani și un profesor de 54 de ani au fost transportați la spital în stare critică, a precizat șeful poliției.
Autoritățile nu au făcut publice identitățile victimelor și nici numele suspectului. De asemenea, nu este clar dacă adolescentul avea vreo legătură cu școala.
Potrivit poliției, un martor a observat desfășurarea atacului, l-a urmărit pe adolescent în interiorul școlii și a deschis focul asupra acestuia.
„L-a urmărit în școală și l-a înfruntat”, a declarat Mike Krantz, potrivit BBC.
Polițiștii au ajuns la fața locului la aproximativ trei minute după ce au fost alertați și au confirmat că suspectul fusese ucis. Ulterior, forțele de ordine au verificat clădirea școlii.
Ce spune Poliția
Poliția a fost alertată cu privire la prezența unui atacator înarmat la ora locală 12:59, a declarat Sheila Miller, purtătoare de cuvânt a Departamentului de Poliție din Bend.
Primul apel a venit de la o persoană care a anunțat că un individ necunoscut trăgea cu o armă de foc de tip pușcă asupra mașinii sale. Imaginile de la fața locului arată un camion roșu care prezintă urme de gloanțe. Câteva minute mai târziu, serviciul de urgență al comitatului a primit apeluri la 911 care anunțau că atacatorul intrase în școală.
Reacția autorităților după atacul armat din Oregon
Steven Cook, principalul responsabil administrativ al districtului școlar local, a transmis că întreaga comunitate este în stare de șoc după tragedie.
„Suntem șocați și cu inimile frânte de această tragedie lipsită de sens”, a declarat acesta într-un comunicat.
„Niciun cuvânt nu poate exprima pe deplin durerea pe care o trăiește comunitatea noastră”, a adăugat oficialul.
Școlile din Bend au fost închise vineri, autoritățile considerând că locuitorii au nevoie de timp pentru a face față tragediei. Potrivit poliției, aproximativ 450 de elevi învață la Silver Rail Elementary School, unde lucrează peste 40 de angajați adulți.
Presa locală a relatat că școala a primit uși noi pentru sălile de clasă în 2022, care pot fi încuiate prin acționarea unui comutator.
Câte atacuri armate au avut loc în școlile din SUA
Potrivit bazei de date K-12 School Shooting Database, în Statele Unite au fost înregistrate 235 de incidente cu arme de foc în școli anul trecut și cel puțin 140 de astfel de incidente de la începutul anului în curs. Atacul din Bend readuce în atenție problema violenței armate în instituțiile de învățământ din Statele Unite.