Ashraf Ghani, majoritate absolută la alegerile prezidențiale din Afganistan

Preşedintele în funcţie al Afganistanului, Ashraf Ghani, a obţinut majoritatea absolută a voturilor exprimate în alegerile desfăşurate pe 28 septembrie, conform rezultatelor preliminare anunţate duminică de Comisia electorală independentă afgană (IEC), transmit AFP şi Reuters.



Ashraf Ghani a câştigat 50,64% din voturi, întrecându-l pe principalul său adversar, prim-ministrul Abdullah Abdullah, pentru care au votat 39,52% dintre alegători.



La scrutin au votat aproape 1,9 milioane de afgani.



Alegerile prezidenţiale au fost marcate de acuzaţii de fraude masive.



Rezultatele definitive vor comunicate după rezolvarea eventualelor contestaţii.



Imediat după anunţul Comisiei, biroul lui Abdullah Abdullah, a transmis un comunicat în care precizează: \"Am dori să facem să înţeleagă încă o dată poporul nostru, susţinătorii noştri, Comisia electorală şi aliaţii noştri internaţionali că echipa noastră nu va accepta rezultatul acestui vot fraudulos dacă cererile noastre legitime nu vor fi luate în considerare\".



Anunţarea rezultatelor preliminare era prevăzută iniţial pentru 19 octombrie şi amânată prima dată pentru 14 noiembrie, din motive tehnice.



Abdullah Abdullah ceruse oprirea numărării voturilor pentru \"a salva procesul de cei care fraudează\", fără însă a-şi sprijini acuzaţiile pe dovezi.



Tabăra sa a considerat că 300.000 de buletine validate de IEC prezintă probleme şi a întrerupt procesul de numărare în şapte provincii, permiţând reluarea acestuia la mijlocul lui decembrie.



\"Ne-am îndeplinit datoria cu onestitate, loialitate, responsabilitate şi fidelitate\", a declarat preşedinta IEC, Hawa Alam Nuristani, la anunţarea rezultatelor. \"Am respectat fiecare vot pentru că am dorit ca democraţia să reziste\", a adăugat ea.



Scrutinul trebuia să fie cel mai corect organizat vreodată de tânăra democraţie afgană, o companie germană furnizând maşini biometrice pentru a se împiedica votul multiplu.



Însă aproape un milion de voturi din cele 2,8 milioane înregistrate iniţial au fost anulate din cauza neregulilor.



Cu cele în jur de 1,9 milioane de voturi rămase, dintr-un total de 9,6 milioane de alegători de pe liste, scrutinul din septembrie a consemnat cea mai slabă rată de participare dintre toate rundele de alegeri desfăşurate în Afganistan.