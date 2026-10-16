Ambasadoarea SUA în Grecia pleacă cu scandal. Președintele elen a refuzat să-i ofere ceremonia de rămas-bun: „Era oribilă și răutăcioasă”

Kimberly Guilfoyle a demisionat din funcția de ambasadoare a Statelor Unite în Grecia, la solicitarea Casei Albe, în urma unor relatări despre o presupusă cerere de bani adresată unui donator al lui Donald Trump. Pentru încheierea misiunii sale diplomatice nu este programată, deocamdată, o ceremonie oficială de rămas-bun la președinția elenă.
Fosta prezentatoare Fox News, în vârstă de 57 de ani, cunoscută și pentru relația sa cu Donald Trump Jr., respinge acuzațiile apărute în presa americană. Plecarea sa intervine după ce The Wall Street Journal a publicat informații potrivit cărora aceasta ar fi solicitat 100.000 de dolari unui susținător financiar al președintelui american.
Kimberly Guilfoyle, fără ceremonie de rămas-bun programată în Grecia
Biroul președintelui grec Konstantinos Tasoulas a confirmat că, în acest moment, nu există planuri pentru organizarea unei ceremonii oficiale dedicate încheierii mandatului diplomatei americane.
În mod obișnuit, un ambasador aflat la finalul misiunii efectuează vizite de curtoazie la șeful statului, la premier și la ministrul de Externe, a explicat o sursă din cadrul ambasadei de la Atena, citată de Daily Mail. Potrivit aceleiași surse, caracterul brusc al plecării lui Guilfoyle ar fi schimbat desfășurarea protocolului obișnuit.
Un consilier al președintelui elen, citat de publicația britanică, a susținut că nu exclude ca diplomata să încerce totuși să obțină o întrevedere de rămas-bun. Afirmația reprezintă însă aprecierea sursei, nu anunțul unui eveniment oficial.
Ce a relatat presa americană despre presupusa solicitare de 100.000 de dolari
Controversele s-au amplificat după ce The Wall Street Journal a scris că Guilfoyle i-ar fi cerut lui Eric Deters, un avocat pensionat din Kentucky și donator al mișcării MAGA, 100.000 de dolari pentru achitarea unei datorii la American Express.
În schimbul banilor, aceasta i-ar fi propus să îl ajute să aducă problemele sale fiscale și juridice în atenția administrației Trump, potrivit relatării publicației americane.
Un avocat al lui Guilfoyle a contestat autenticitatea mesajelor prezentate de ziar. Separat, Deters a intentat un proces de calomnie împotriva acesteia.
The Wall Street Journal a relatat și despre o presupusă înregistrare audio în care Guilfoyle ar fi reacționat furios după ce nu fusese invitată la o cină cu familia Trump. Aceste informații fac parte din acuzațiile publicate de presă și nu trebuie confundate cu fapte stabilite de o instanță.
Reacții critice atribuite unor angajați ai Ambasadei SUA
Daily Mail a publicat și declarații ale unor membri ai personalului ambasadei americane din Atena, care au descris plecarea drept neobișnuit de abruptă.
Un angajat a susținut că asemenea schimbări se produc, de regulă, discret, spre deosebire de situația de acum. Un altul a afirmat că anunțul ar fi fost primit mai degrabă cu ușurare decât cu surprindere și a criticat relația diplomatei cu personalul misiunii.
Sursele citate de publicație i-au reproșat inclusiv că nu ar fi ținut cont de recomandările diplomaților de carieră. Aceste caracterizări le aparțin angajaților citați și nu reprezintă o poziție oficială a ambasadei.
Casa Albă a cerut demisia, iar Guilfoyle respinge acuzațiile
Potrivit relatării, solicitarea de demisie a fost anunțată marți de Katie Zacharia, prezentată drept noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe.
„A fost un membru minunat al echipei și îi urăm toate cele bune”, a declarat aceasta reporterilor.
Ulterior, Kimberly Guilfoyle a publicat un mesaj pe rețelele sociale în care i-a mulțumit lui Donald Trump pentru numirea în funcție. Ea a calificat acuzațiile drept „false” și a anunțat că le va combate „cu fermitate”.
„Funcția de ambasador al Statelor Unite în Grecia a reprezentat onoarea vieții mele”, a transmis Guilfoyle.
În același mesaj, aceasta a susținut că, pe durata mandatului, a urmărit promovarea agendei „America First” și consolidarea relației strategice dintre Washington și Atena.