Ambasadoarea SUA în Grecia pleacă cu scandal. Președintele elen a refuzat să-i ofere ceremonia de rămas-bun: „Era oribilă și răutăcioasă”

Publicat 16 oct. 2026, 12:37 Actualizat 16 oct. 2026, 12:54

Kimberly Guilfoyle a demisionat din funcția de ambasadoare a Statelor Unite în Grecia, la solicitarea Casei Albe, în urma unor relatări despre o presupusă cerere de bani adresată unui donator al lui Donald Trump. Pentru încheierea misiunii sale diplomatice nu este programată, deocamdată, o ceremonie oficială de rămas-bun la președinția elenă.

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