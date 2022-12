Obiectul exploziv a fost descoperit de o patrulă a poliţiei de frontieră, care, din cauza bombardamentelor ruseşti de luni, şi-au intensificat gradul de alertă, anunţă Ministerul Afacerilor Interne de la Chişinău.

Totodată, în conformitate cu planurile de acţiune ale MAI, poliţia de frontieră a intensificat patrulele şi a ridicat gradul de aşertă în zona comisariatelor Briceni şi Ocniţa.

În acest moment, zona în care a fost descoperită racheta a fost izolată de patrule ale poliţiei şi poliţiei de frontieră.

La faţa locului sunt aşteptate serviciile specializate ale Ministerului de Interne.

UPDATE: A missile was discovered a little while ago in the Briceni district in Moldova. The Moldovan border police have intensified patrols and raised the "level of attention" in the area of ​​the Briceni and Ocnița police stations - Știrihttps://t.co/Dvajg94ot7 pic.twitter.com/NILm5NTSqv