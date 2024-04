La scurt timp după ce alarmele au început să sune, gruparea Hezbollah a revendicat atacul cu un baraj de rachete în regiunea de graniță Galilee Panhandle, potrivit Times of Israel. Gruparea libaneză a precizat că a lansat zeci de rachete Katiușa asupra pozițiilor de artilerie ale Armatei israeliene din nordul țării. Primele informații din zonă indică faptul că nu există răniți.

Zeci de filmări postate pe rețele de socializare au descris un atac "masiv" și surprind momentul în care s-a activat sistemul de protecție antiaeriană "Iron Dome - Cupola de Fier".

Pe de altă parte, Iranul a semnalat SUA că va răspunde atacului Israelului asupra ambasadei sale siriene într-un mod care urmărește să evite o escaladare majoră și că nu va acționa în grabă, au declarat surse iraniene pentru Reuters.

