Este alertă în țară, după ce mai mulți români au reclamat la poliție că au fost drogați și jefuiți! S-a intamplat in cluburi, unde un nou stupefiant a început să facă prăpăd. Mai exact, este vorba despre o substanță obținută dintr-un arbore din America de Sud, care paralizează victima. Drogul este cunoscut sub denumirea de „Trompeta Îngerilor” și nu are miros sau gust.