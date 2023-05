Preşedintele Klaus Iohannis îl felicită luni pe preşedintele Recep Tayyip Erdogan, pentru realegerea în funcţie şi spune că aşteaptă cu nerăbdare să continuăm cooperarea strânsă, bazată pe Parteneriatul Strategic dintre ţările noastre.

”Felicitări, domnule Preşedinte Erdoğan, pentru realegerea în funcţie! Aştept cu nerăbdare să continuăm cooperarea strânsă, bazată pe Parteneriatul Strategic dintre ţările noastre”, a scris preşedintele Klaus Iohannis pe Twitter.

Congratulations, President @RTErdogan, for your re-election! I am looking forward to continuing our close cooperation, based on the strategic partnership between our countries. 🇷🇴 🇹🇷