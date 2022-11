Pasagerii care așteptau să decoleze de pe Aeroportul Internațional din Chișinău au stat în beznă până au venit aeronavele. Curentul electric s-a întrerupt, iar zeci de minute nimeni nu a reușit să găsească o soluție. Au fost câteva șocuri de curent și s-a luat decizia punerii în funcțiune a generatoarelor electrice.

What better proof that Moldova is also a victim of Putin’s barbarous invasion - Chsinau international airport in utter darkness a few minutes ago thanks to Russian bombing of Ukraine pic.twitter.com/6Edl87qDfk