Accident în Franța, lângă Tunelul Canalului Mânecii: un autobuz a lovit un tren de marfă. 19 persoane au fost rănite

Publicat 16 oct. 2026, 07:20 Actualizat 16 oct. 2026, 07:23

Un autobuz care transporta șoferi de camioane a lovit un tren de marfă staționat în apropierea intrării franceze în Tunelul Canalului Mânecii, în zona Coquelles, lângă Calais. Șoferul și 18 pasageri au fost răniți, iar două persoane, printre care și conducătorul auto, au suferit răni grave și au fost transportate la spital cu elicopterul. Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului, potrivit BBC.

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