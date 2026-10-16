Accident în Franța, lângă Tunelul Canalului Mânecii: un autobuz a lovit un tren de marfă. 19 persoane au fost rănite

Un autobuz care transporta șoferi de camioane a lovit un tren de marfă staționat în apropierea intrării franceze în Tunelul Canalului Mânecii, în zona Coquelles, lângă Calais. Șoferul și 18 pasageri au fost răniți, iar două persoane, printre care și conducătorul auto, au suferit răni grave și au fost transportate la spital cu elicopterul. Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului, potrivit BBC.
Accidentul s-a produs joi, la ora locală 19:27, pe platforma de încărcare a tunelului, unde autobuzul transporta muncitori care urmau să se îmbarce pe serviciul feroviar Le Shuttle, destinat transportului vehiculelor între Franța și Marea Britanie, relatează jurnaliștii BBC.
Potrivit autorităților franceze, șoferul autobuzului și unul dintre pasageri au fost răniți grav și evacuați cu elicopterul. Cu toate acestea, rănile suferite nu le puneau viața în pericol, a declarat un oficial local.
Cum s-a produs accidentul de lângă Tunelul Canalului Mânecii
Subprefectul local, Agathe Cury, a explicat că în momentul accidentului se aflau două trenuri de o parte și de alta a peronului. Unul era încărcat cu camioane de marfă care urmau să traverseze Canalul Mânecii, în timp ce celălalt, încărcat anterior, se pregătea să plece.
Oficialul a precizat că autobuzul nu s-a răsturnat și a rămas în poziție verticală, însă impactul a provocat rănirea persoanelor aflate la bord. Toți pasagerii erau bărbați de diferite naționalități, a mai spus subprefectul. Deocamdată, nu se știe dacă printre persoanele rănite se află și cetățeni britanici.
Traficul Eurostar nu a fost afectat de coliziune
În urma accidentului, circulația a fost oprită pentru scurt timp pentru evacuarea răniților. Ulterior, traficul feroviar de marfă și cel de pasageri prin Tunelul Canalului Mânecii au continuat, potrivit autorităților franceze.Eurostar a transmis că incidentul nu a implicat și nu a afectat trenurile sale care circulă spre și dinspre Londra.
Agathe Cury a afirmat că este pentru prima dată când are loc un astfel de incident pe o platformă de încărcare a Eurotunnel. Circumstanțele exacte ale coliziunii urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.
Ce este Le Shuttle și cum funcționează Tunelul Canalului Mânecii
Tunelul Canalului Mânecii face legătura feroviară dintre Folkestone, în comitatul Kent din Anglia, și Coquelles, în apropiere de Calais, în Franța. Prin tunel circulă trei tipuri de servicii feroviare: Eurostar, care transportă pasageri între Londra și mai multe destinații europene, trenurile de marfă și Le Shuttle, serviciul care transportă vehicule între cele două țări.
Accidentul de joi s-a produs în zona platformei de încărcare folosite pentru serviciul Le Shuttle, fără să perturbe programul trenurilor Eurostar.