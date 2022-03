Ucraina a acceptat să poarte noi negocieri cu Rusia, miercuri seară, anunţă agenţia ucraineană de presă UNIAN, după ce negocierile de luni pentru încheierea unui armistiţiu în urma declanşării invaziei ruse nu au adus un rezultat.



Delegația rusă a ajuns deja de miercuri în prima locație stabilită, transmite Realitatea PLUS. Ulterior , locația a fost schimbată. S-a stabilit că vor fi la Belovezhskaya Pushcha, mai exact în Pădurea Białowieża, care se află la granița Belarusului cu Polonia.

Potrivit agenţiei ucrainene, acordul pentru participarea la noua rundă de negocieri a fost anunţat de către şeful delegaţiei Kievului, parlamentarul David Arakamia.

Inițial , potrivit agenţiei ruse TASS, discuţiile urmau să aibă loc în regiunea Brest din Belarus.

"Casa Vânătorului/Hunter’s house" este pregătită să găzduiască cea de-a doua rundă a negocierilor Rusia-Ucraina, a informat, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe din Belarus, într-o postare pe Twitter.

„Hunter’s house” este pregătită să găzduiască a doua rundă de negocieri Rusia-Ucraina”, se arată pe Twitter.

⚡️🇷🇺🇧🇾🇺🇦“Hunter’s house” is ready to host second round of Russia-Ukraine negotiations pic.twitter.com/RkPVHBbAEF