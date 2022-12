China se confruntă din nou cu o explozie a cazurilor de Covid, la trei ani de la apariția primului infectat în Wuhan. Mai mult de jumătate dintre locuitorii din sud-vestul Chinei și din capitala Beijing sunt infectați. Spitalele nu mai fac față numărului mare de pacienți.

La începutul lunii, China a anunțat relaxarea restricțiilor. Oamenii folosesc acum teste rapide pentru a detecta infecţiile şi nu au obligaţia de a anunţa autorităţile în caz de rezultat pozitiv.



Autoritățile au făcut acest pas după o săptămână de proteste în masă, care au apărut pentru prima dată de când Xi Jinping a ajuns la putere.







UPRISING: Guangzhou citizens flip police cars qnd tear down COVID barriers. Meanwhile, the West wants to bring back mask mandates: https://t.co/XhTUElxwZo pic.twitter.com/SyjYivaPdE