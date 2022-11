Cu toate acestea, noi trebuie să recuperăm un decalaj uriaș față de celelalte națiuni. În anul 2000 aveam un PIB de numai 37 de miliarde de dolari, care astăzi a ajuns la aproape 290 de miliarde de dolari. Și totuși, unde se văd aceste cifre? Oficial ne merge bine, în realitate - fiecare zi s-a transformat într-un maraton al supraviețuirii pentru milioane dintre români. Zilnic vă arătăm dramele prin care trec mulți dintre cei din jurul nostru. Am ajuns să trăim vremuri în care bunicii și părinții noștri se văd nevoiți să își vândă tot ce le-a mai rămas prin case, doar ca să aibă bani de facturi și, dacă le mai rămâne rest, și pentru a pune ceva pe masă. Amintirile sunt date la preț de nimic pentru că cei care ne conduc trăiesc într-o realitate pararelă și ne sfidează de la înălțimea funcțiilor lor călduțe. Justiția scoate zilnic la iveală noi cazuri de corupție la nivel înalt. Politicieni de top sunt aduși în zornăit de cătușe în instanțe, asta pentru că nu s-au debarasat de obicieiul de a cere clasica zeciuială din șpagile pentru contracte semnate pe banii destinați românilor. Și dacă lor le merge bine, poverile ne pot fi nouă, celor de rând, mormânt. Specialiștii avertizează că în această iarnă peste 330 de mii de europeni, printre care și români, pot muri din cauza iernii grele. Iar metorologii nu par să aibă deloc vești bune. În acest context ochii tutror sunt ațintiți către Ucraina, locul în care se decide viitorul întregii lumi. Vizitele lui Jens Stoltenberg și Anthony Blinken nu fac altceva decât să reconfirme importanța strategică a României, țară în care NATO și-a triplat deja efectivele. Ucraina și Rusia nu par dispuse să negocieze serios o încetare a luptelor, mai ales că situația de pe front este una echilibrată. Cu toate acestea SUA poartă, în numele întregii lumi, tratative cu liderii de la Kremlin. Iar România are nevoie disperată de o pace durabilă, una care să ia presiunea de pe o economie ciuruită de decizii și legi prost croite, mai ceva ca orașele Ucrainei aflate sub asediul rachetelor lui Putin. Criza economică se adâncește din cauză că țara noastră a implementat târziu proiectele din PNRR. Este anunțul înfiorător lansat de Comisia Europeană. Autoritățile internaționale avertizează că România nu va beneficia de sprijin extern în următorii ani iar inflația se va menține la un nivel uriaș și în 2023. Bomba este lansată însă de fostul premier Florin Cîțu. În exclusivitate la Realitatea Plus, acesta critică politicile guvernamentale ale PSD și acuză că inflația a fost umflată artificial. Dacă aceste afirmații se vor verifica, oare nu putem vorbi despre trădare națională? Cui i-ar fi de folos o astfel de măsură, în detrimentul întregului popor? Prețurile își continuă oricum marșul de neoprit iar facturile nesimțite au început să fie emise, cu o întârziere chiar și de patru luni. În acest context, românii sunt lăsați să se descurce așa cum pot. Supraviețuiește cine poate, căci majorările promise nu vin de sărbători, ci abia de la anul. Ni se promite că pensiile vor crește de la 1 ianuarie cu 12,5%, iar bătrânii cu venituri mici vor beneficia de un ajutor social acordat în două tranșe pentru a face față valului de scumpiri fără precedent. Bunicii care au pensii până în 1.500 de lei, vor primi anul viitor suma de 1.000 de lei, iar pensia minimă va ajunge la 1.125 de lei. Chiar și așa, aceste majorări sunt mărunțiș în buzunarele a milioane dintre români. Vedem că întârzie și decizia aleșilor privind majorarea salariilor. În aceste condiții, sindicaliștii amenință că fac plângere penală și că vor organiza noi proteste de stradă. Executivul a anunțat că va majora salariul minim la 3.000 de lei, dintre care 200 de lei neimpozitabili. Și, în timp ce la televizor ne sunt prezentate cifre și procente, românii taie tot mai multe de pe listă ca să vadă lumina unei noi zile. Analizăm totul într-o ediție crucială pentru întreaga națiune. Sunt Ana Maria Păcuraru și vă invit să facem împreună România suverană!