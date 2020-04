Laurențiu Botin: Opriți-vă! Chiar nu vedeți că mergeți la fentă?

Se găsește câte un liber-cugetător, cu oarecare notorietate, să arunce în spațiul public gânduri așternute pe hârtia virtuală și imediat, ca în proverbul cu prostul care aruncă piatra în baltă, năvăliți s-o scoateți. Și nici măcar nu e piatra voastră. La manualul de dezinformare scrie așa. Se împletește adevărul cu minciuna, se aruncă în spațiul public, se inventează trei sau patru cărăuși și apoi totul se rostogolește. Când avalanșa devine incontrolabilă, cursul ei este corectat de alți cărăuși. Și tot așa, rețeta-i simplă. Voi, demosul, aveți senzația că faceți parte activă din societatea închipuită. Cumva, senzația vă este dată și de nevoia obsesiv-compulsivă de a vă arăta părțile rușinoase în public, acolo simțiți că este locul în care dejecțiile sunt permise, apărate și apreciate.

Ca o turmă care merge către hău, comentatorii cobai despre care am stabilit deja că au căzut în fenta abil pusă în operă, revarsă toată încărcătura de ură acumulată perfid, zilnic, din cauza lipsei de timp în a încerca să deslușiți de fapt ce e în jurul vostru. E un pic și de modă, un fashion al rețelelor virtuale, acela de a vitupera fără nicio responsabilitate. Căci, dacă ați asuma încărcătura de ură sub incidența unui cod penal, da, așa aș respecta. Fără responsabilitate, mulți viteji sunt. De la ce am pornit. Un coleg respectabil postează corect o informație despre un alt coleg care a ales să-și caute un alt drum. Apoi a începul poporul să umple haznaua. Dejecții, răutăți gratuite din lipsă de informare, gogomănii, băgări în seamă, totul dus ca în exercițiul de manipulare explicat mai sus. Neasumat frățică, păi noi ne spunem părerea, suntem importanți! Nu, dragilor, sunteți masă de manevră, sunteți doar niște instrumente dezacordate în mâinile abile ale unor virtuoși ai dezinformării.

Mersul la fentă pare a fi sport național. Păcăleala-i cu atât mai mare cu cât aveți senzația că părerea dvs chiar contează. Nu, sunteți doar jucărele refolosite. Jucărele cu un fond destinat dezinformării. Aceia care scriu mi-au ca pisica si escroc cu x. Din nefericire, băgatul în seamă aplaudat perfid de păpușari va duce la creșterea numărului acelora care văd doar cu ochelari de cal.