O nouă dimineață în biroul guvernatorului. Cafeaua este la locul ei, pe colțul din dreapta al mesei. Secretara iar îi aduce o stivă de CV-uri: MBA in Business & Finance, London Business School, Master of Finance, PhD Financial Economics… Bleah, tot felul de gomoși! Ăștia chiar au luat-o de bună! Chiar cred că pentru ei și diplomele lor facem noi posturi la BNR!