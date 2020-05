Laurențiu Botin: Nino-nino, am luat-o razna

Despre asta vrea să scriu astăzi, despre superficialitatea care este stăpână pe majoritatea românilor. De la opincă la vlădică, vorba strămoșilor, am cam făcut lucruri în dorul lelii. Nimic nu a rezistat mai bine decât celebrul las-o că merge și așa. Și eu sunt atins de pandemia de superficialitate, uneori, probabil că nu pot face notă discordantă cu poporul. Însă, la nivel informațional, am învățat să citesc dincolo de cuvinte. Această deprindere mă ajută să nu merg la fentă. Țara-i plină de fente, zici că dacă s-ar vinde la export am avea un pib uriaș. Mintea noastră întortocheată, schimonosită probabil de generațiile care au învățat să se adapteze la vicisitudinile istoriei, găsește soluții temporare la probleme. Numai noi, cred, puteam gândi să reparăm un alternator de Dacia cu ciorapul lycra al nevestii. Istețime sau nu, această deprindere de a ne adapta ne-a dus către cărări greșite. Acum, ca un corolar al generațiilor, avem suficiența de a emite judecăți fără a citi întreaga carte. Pentru că ne dăm seama imediat care-i șpilul. Degeaba la școală ne avertizează profa că trebuie să citim cu atenție enunțul problemei. Ne-am învățat să criticăm cărți pe care nu le-am citit, să emitem judecăți pentru care nu ne-am pregătit. De, suntem sclipitori, noi știm tot, de la fizică cuantică la cum funcționează mai nou 5 G-ul, petele solare și perpetuum mobile. Grav e că în suficiența și superficialitatea noastră nu ne dăm seama că suntem ridicoli.

Revin la superficialitate. Cred că este deja o conspirație bine pusă la punct. Tâmpirea publicului de face cu metode care au fost inventate acum 2000 de ani. Acum sunt up-datate și folosite. Mintea ocupată de tâmpenii nu poate, în majoritatea cazurilor, să discearnă adevărul.

Schemele sunt din ce în ce mai vizibile, pradă cad și aia care scriu miau ca pisica și aceia cu ifose de intelectuali. Mai dur, ne tâmpim fraților pe zi ce trece. Numai că și îndobitocirea asta este perversă. Ușurel, zi de zi, ne macină bruma de materie cenușie. Un antidot? Poate ar fi bine să răsuflăm adânc și să numărăm până la trei înainte să vorbim. Mulțumesc celor care au citit până la capăt. Voi mai aveți o șansă.