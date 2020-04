Laurențiu Botin: Nesimțirea de la Țăndărei. Minoritarii și fariseismul unora

Vineri seara, în emisiune, am hotărât să vorbim despre cazul de la Țăndărei, loc unde sute de rromi s-au întors din bejenie de prin Italia, Anglia, Germania, de la produs, relansându-și apucăturile prin bătătură sau aiurea. După ce au bravat pe facebook, cazul analfabetului care se lăuda că vine Covidu’ la Țăndărei, după ce au pus-o de înmormântări cu lăutari și fără număr la gurist, după ce au reușit contraperformanța de a da de la unul la altul virusul, vai, conaționalii noștri au postat de pe patul de spital că “nu e de niciunele”. Am simțit că nu era ceva în regulă acolo, de, anii de experiență în jurnalism, și am forțat oarecum subiectul la oră de audiență, rugând primarul din Țăndărei să ne explice ce și cum.

