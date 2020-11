Laurențiu Botin: Batista pe țambal

Domnul cu pricina, mă refer la Budeanu, este unul din personajele zugrăvite de Rizea în multele ore de înregistrări. Nu-l cunosc personal, nici nu mă interesează prea mult, ce constat e doar o potrivire de informații care nu are cum să nu mă contrarieze. Îl dai arestat, deși Rizea era bine-mersi, arestare care se adeverește ore mai târziu. Știai? Bănuiai? Asta nu mai spune nimeni, cred însă că graba de a-l anunța pe Rizea încătușat a fost o scăpare. Jurnalistică, firește. Vorbesc despre asta, de ce nu aș face-o, pentru că epopeea Rizea s-a sfârșit. Acum justiția își va face treaba, probabil, Rizea va fi extrădat și apoi încarcerat în sistemul românesc de penitenciare. Asta dacă nu cumva poate scăpa pe nu știu ce viciu de procedură. De arestarea din Moldova vorbesc.

Ce vreau să spun. Printre chestii de can-can, ele intersante fiind întru potolirea curiozității, Rizea a scăpat informații care într-o țară normală ar fi declanșat un tsunami de cercetări. Nu știu, poate astea se fac, undercover, dar regret un pic că Rizea nu a spus cât mai multe. Nu de alta, dar rar se sparge câte un astfel de reprezentant al unei lumi ciudate. Am bunul simț de a crede că fugarul cu pricina a spus doar foarte puțin din ce știa, pe ici pe colo a mai înflorit, dar la esență ne-a deschis ușa către o lume atât de interconectată încât am spus de la prima dezvăluire că omul își joacă ultima carte. Se pare că și-a jucat-o cu disperare, habar nu am care era scopul final, dacă exista vreunul, ce știu este clar, anume că a băgat în fibrilații multă lume. Și că lumea asta are capacitatea de a riposta. Repede și eficient, se pare.

Acum, pentru că tot am vorbit în multe emisiuni despre unii sau alții, aș fi vrut să spun că mi-a plăcut constatarea lui Băsescu vis a vis de informații, anume că așa leagă și el niște chestii pe care la un moment dat nu prea putea să le așeze într-un context. Adică cel mai bine informat om din România, două mandate, auzise lucruri care nu se legau.

Bref, Rizea are lupta lui, demersul nostru jurnalistic va merge mai departe. Ce ne facem însă cu foștii prieteni ai lui Rizea? Victoria de marți le-ar cam da apă la moară, sunt mari și tari în continuare. Așa să fie. Sau apare statul român, acela pur și curat, și-și arată puterea? Eu zic că batista pe țambal.