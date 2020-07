Claudiu Popa: Pandemie de fake news la PSD

-Nu că am suspiciuni, am certitudini, ia cuvântul șeful interimar Marcel Ciolacu.

-Coronavirusul nu există!, se aude șeful de la Vaslui. I-am recunoscut accentul lui nea Mitică Buzatu, oricum. Apoi, a urmat asta:

Ciolacu: -Sub o formă de glumă, am vrut să transmit că, cu adevărat, am o suferinţă la nas, dar o să lămurim lucrurile.

Firea: -Poate nu ar fi rău ca pacienții asimptomatici să fie tratați acasă pe declarație pe proprie răspundere.

Teodorovici: -Nu sunt de acord să fim tratați ca o masă de infractori infectați.

Arsene: -Nu vreau să mă trezesc în situaţia în care dumneavoastă sau familia dumneavoastră să fim luaţi de pe stradă de poliţia medicală.

Ciolacu: -Am o deviaţie de sept depistată cu ocazia leşinului.

Rădulescu: -Eu sunt medic. Eu îmi cunosc organismul.

Ciolacu: -În momentul în care noi am anunţat că ne gândim dacă votăm sau nu prelungirea stării de alertă, deodată, la TV, a explodat numărul de îmbolnăviri.

Olguța Vasilescu: -Doar 4 din 4600 de persoane testate sunt bolnave.

Ciolacu: -La noi costă 70-80 de euro un test, iar în Germania costă 17-18 euro.

Rădulescu: -Ca medic, vă spun că prin termoscanare se accesează toate datele personale.

Buzatu: -Sunteţi liber să procedaţi cum vreţi!

Romașcanu: -PSD s-a purtat responsabil în timpul pandemiei Covid-19.

Rădulescu: -Din momentul ăsta o să fac ce spune președintele Trump.

Buzatu: -N-am auzit să existe printre noi vreun caz de infectare cu ceva, nu discut despre ceea ce toată lumea discută în momentul acesta.

Rădulescu: -Cu această ocazie am luat decizia să nu mai port mască niciodată.

Buzatu: -Vreţi să ne luăm la bătaie, ce vreţi să facem?

Simonis: -Mă rog, eu nu știu persoane importante de la PSD care să nu fi purtat, dar nu vreau să politizăm subiectul.

Solomon: -Băi, Mustafa!

Stativă: -Adi, Adi!

Solomon: -Băi, panaramă!

Buzatu: -Oricum, sunteți toți niște proști!

P.S. Introducerea și dialogul sunt imaginare. Afirmațiile sunt reale, la fel și autorii (numele autorului) și au fost făcute (n.r. afirmațiile) în locuri și momente diferite.