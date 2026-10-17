Schimbare de macaz la nivel european: Franța și Germania bat palma pentru viitorul motoarelor termice după 2035

Acord istoric între Franța și Germania pentru salvarea mașinilor pe benzină și motorină după 2035. Înțelegerea dintre Paris și Berlin îndulcește interdicția motoarelor termice, dar impune o condiție dură: 70% din componentele vehiculelor să fie fabricate în Europa.
Franța și Germania au ajuns la o înțelegere crucială privind viitorul industriei auto europene, convenind o relaxare a normelor drastice privind reducerea emisiilor de carbon. Compromisul atinge un echilibru strategic între cerințele Germaniei pentru flexibilitate tehnologică și insistența Franței pentru o politică de protecționism ecologic sub umbrela „Made in Europe”.
Propunerea negociată la Bruxelles reconfigurează foaia de parcurs privind eliminarea mașinilor noi pe benzină și motorină din 2035, oferind constructorilor auto o gură de aer în fața competiției tot mai agresive din partea Chinei.
Ce prevede acordul franco-german: 90% reducere a emisiilor și producție locală
Planul convenit la nivel înalt ajustează considerabil țintele climatice stabilite inițial de Bruxelles:
Relaxarea țintei de emisii: Producătorii auto vor fi obligați să reducă emisiile medii de $CO_2$ ale flotelor noi cu 90% până în anul 2035, eliminând necesitatea de a compensa restul de 10%, așa cum era prevăzut în varianta inițială a Comisiei Europene;
Cota de componente „Made in Europe”: 70% din piesele unui automobil (fără baterie) vor trebui fabricate pe continent;
Protejarea pieței de baterii: Cel puțin 10% din componentele bateriilor electrice vor proveni din surse de aprovizionare europene.
„Măsura creează o preferință clară pentru industria noastră, garantând că fabricile europene nu se vor transforma în simple linii de asamblare pentru componente importate”, au explicat surse diplomatice de la Palatul Élysée.
Interese divergente: Între flexibilitate germană și protecționism francez
Negocierile au pus față în față două viziuni economice puternice:
Germania (susținută de marii giganți auto): A cerut insistent păstrarea modelelor hibride și a celor cu motoare termice de înaltă eficiență, avertizând asupra riscurilor economice masive pentru producători;
Franța: A condiționat orice relaxare de implementarea unor clauze stricte de producție locală în cadrul celor 27 de state membre, destinate să oprească expansiunea mărcilor chinezești.
Marea Britanie și alte state, incluse în mecanism
Pentru a satisface cerințele Berlinului, definiția spațiului „Made in Europe” a fost extinsă. Producătorii din Marea Britanie, Norvegia, Elveția și Islanda vor fi asimilați pieței europene, cu condiția ca aceste țări să garanteze acces reciproc la achizițiile publice și la finanțările din sectorul auto.
Tensiuni politice interne la Berlin
Deși acordul reprezintă o victorie pentru industria auto germană, decizia stârnește nemulțumiri la Berlin. Cancelarul Friedrich Merz se confruntă cu opoziția partenerilor de coaliție, Ministerul Mediului solicitând o țintă mult mai dură, de 95% reducere a emisiilor.
Ce trebuie să știe șoferii: Care sunt pașii următori?
Pentru moment, legislația în vigoare prevede în continuare reducerea de 100% a emisiilor din 2035, însă procesul de modificare este în plină desfășurare:
Mașinile deja înmatriculate: Nu vor fi afectate în niciun fel și vor putea circula în continuare pe drumurile publice;
23 noiembrie: Eurodeputații vor vota propunerea de relaxare în plenul Parlamentului European de la Strasbourg;
Negocierile finale: Parlamentul European și Consiliul UE vor definitiva forma finală a directivei până la sfârșitul anului.