„Dacă inițial măsura nu părea sa fie una care sa producă efecte, iată ca la sfârșitul anului putem constata ca a fost o măsură bună, prețul la carburanți ajungând la un nivel de dinainte ca măsura să fi fost decisa la nivelul guvernului. Trebuie să anunțăm că începând de la 1 ianuarie 2023 ea nu va mai funcționa, in schimb este o decizie de suspendare, guvernul fiind pregătit ca in măsura in care preturile au o devoluție care să depășească puterea de cumpărare să o aplicăm din nou”, a declarat Nicolae Ciucă.

În prezent, prețul mediu la benzină a scăzut la 6,02 lei pe litru, iar prețul mediu la motorină a scăzut la 7,17 lei pe litru, dar șoferii vor plăti cu 50 de bani mai mult de la 1 ianuarie 2023, în contextul în care compensarea nu se va mai aplica.

Efectul eliminării compensării la carburanți ar fi o ușoară scumpire a acestora, de 22 – 24 de bani pe litru, în urma unei ieftiniri de aproape un leu pe litru ce a fost înregistrată în ultima lună, conform economica.net.