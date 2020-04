Ministrul Agriculturii vrea să facă rechiziții și să suspende exporturile de cereale

"In luna martie s-au exportat 700.000 de tone. Procedura de eliberare a avizului fito-sanitar era una pe genunchi, in 24 de ore. Am refacut toata procedura prin Ordin de Ministru si am facut, bineinteles, si apel la traderi si la marii fermieri sa inceteze cu aceasta activitate", a declarat Adrian Oros, in debutul sedintei de guvern.

Acesta a precizat ca sunt pregatite textele "si pentru rechizitii si pentru suspendare", dupa ce premierul a subliniat ca este necesara formularea unei solicitari privind adoptarea acestor masuri.

"Sa imi si formulati o solicitare privind adoptarea unei masuri. Daca va fi necesar, eu sunt hotarat inclusiv sa interzicem exporturile si daca va fi necesar sa facem rechizitii. Noi trebuie sa asiguram cantitatile necesare pana la viitoarea recolta pentru a asigura necesarul de grau pentru consumul intern", a mentionat Ludovic Orban.

Totodata, premierul Ludovic Orban a afirmat ca pe piata cerealelor exista "un adevarat dezmat in materie de export".

"Domnul Ministru al Agriculturii, primesc semnal de alarma privitor la ceea ce se intampla pe piata cerealelor. Aici v-am spus foarte clar: nu ne putem permite sa acceptam, ca din lacomie, unii proprietari de cantitati de cereale sa trimita la export si sa ne lase fara grau. Aici ar trebui sa luam masuri foarte clare, mai ales ca datele preliminare pe care le-am primit pe luna martie arata ca e un adevarat dezmat in materie de export de cereale", a mentionat Ludovic Orban.