Idei de afaceri sezoniere care au succes pe litoral (P)

Tururi Ghidate

Acest tip de afacere functioneaza deoarece sunt multi turisti straini ce calca pragul Romaniei pentru a o vizita. Lista firmelor din Constanta de pe termene.ro arata faptul ca exista 367 firme din categoria ‘’Hoteluri si alte facilitati de cazare’’. Prin urmare, poti fi sigur ca acesti turisti vor ajunge vara pe litoral, deoarece va fi loc si pentru ei. Iar pentru a fi ghidul lor, nu e nevoie decat sa le vorbesti limba si sa ai o masina, pe care o poti folosi in acest scop. Ii poti insoti pe perioada intregului sejur, ce poate fi de 5, 7 sau 8 zile, lucru pentru care vei incasa sume cuprinse intre 400 si 700 de euro.

Terasa

Terasele amplasate pe faleza sau in apropierea plajelor sunt unele din cele mai bune afaceri de sezon! Insa, investitia initiala va fi si ea mare. Spre exemplu, in statiuni precum Jupiter, Venus sau Costinesti, preturile pentru inchirierea spatiului unei constructii destinate alimentatiei publice variaza intre 10 si 25 de euro pe metru patrat. Iar amenajarea bucatariei necesita si ea o investitie de 3.000-5.000 de euro, acest pret fiind mai ridicat daca vrei sa oferi si mancare. Mobila poate fi insa obtinuta gratis, din partea furnizorilor. In principiu, o terasa te va costa mult dar e aproape imposibil sa nu functioneze, pentru ca toata lumea de pe litoral cauta astfel de locuri, in vacanta estivala!

Inghetata

Aceasta afacere a devenit una clasica pe litoral, fiind functionala de mult timp. Pentru a incepe, iti trebuie masina care sa faca inghetata si echipamentele ce o vor pastra in conditii optime. Masina te va costa in jur de 4.000 de euro, iar echipamentele se pot achizitiona la mana a doua, avand costurile la jumate din suma mentionata anterior. Cat despre costul de productie al unei inghetate, acesta este pana in 0,35 de lei bucata. Astfel, daca pretul de vanzare este de cel putin 2 lei si vinzi minim 250 de inghetate zilnic, vei cheltui in jur de 90 de lei si vei incasa aproximativ 500 de lei. Cu alte cuvinte, o singura masina de inghetata te poate ajuta sa obtii 10.000 de euro in trei luni, din care cheltuielile productie vor fi de aproximativ 1.800 de euro.

Porumbul fiert

Achizitia unui carucior pentru fierberea porumbului costa cel mult 500 de euro. Stiuletii costa 50 de bani bucata, iar vanzarea lor se face la pretul de 4-5 lei, in functie de statiune si de numarul de turisti. In conditiile in care ai putea vinde zilnic 200 de porumbi fierti, vei incasa in jur de 1.000 de lei. Iar obtinerea materiei prime va costa 100 de lei. Astfel, poti avea incasari echivalente a 18.000 de euro in 3 luni, iar cheltuielile de productie nu vor depasi 2.000 de euro.

Aprozar

Desi aceasta idee nu este neaparat la fel de profitabila precum cele mentionate mai sus, investitia initiala nu va fi nici ea foarte mare. Spre exemplu, un spatiu de 10 metri patrati este suficient pentru amplasarea unei tarabe sau a unei tonete si te va costa tot sezonul aproximativ 2.500 de euro, daca locatia este una precum Costinesti. Lucrarile de amenajare vor costa si ele in jur de 1.000 de lei, iar aprovizionarea poate fi facuta de la targurile sezoniere de legume sau de la producatorii locali.

De ce sa faci o afacere pe litoral

Afacerile sezoniere necesita investitii mult mai mici decat cele clasice si pot fi suficient de profitabile incat sa ramai cu bani destui pentru tot restul anului. De asemenea, pentru a porni una, n-ai nevoie de multe cunostinte de marketing sau experienta. Incepe si tu o afacere sezoniera, urmand sfaturile de mai sus!