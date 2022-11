Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) constată că Asociația ,,jucătorilor din asigurări’’, UNSAR, confirmă dezvăluirile COTAR privind distorsionarea concurenței și potențiale înțelegeri cu privire la prețuri în piața RCA. Dreptul la replică transmis, ieri, de UNSAR, nu face decât să arate că am avut dreptate: asigurătorii au încasat în plus 2 miliarde de lei (o creștere de 89%) și au plătit daune materiale mai mari cu doar 5% - în timp ce unii dintre ei continuă să nu plătească.

Sub umbrela „lucrurilor mult mai importante din această perioadă” și a acuzațiilor de încercare de destabilizare a pieței asigurărilor – jenante, în context – UNSAR arată că asigurătorii vor să fie protejați în continuare de instituțiile statului care ar trebui să-I controleze. COTAR consideră că autoritățile de concurență și fiscale au toate premisele pentru a se autosesiza în privința unor potențiale înțelegeri de tip cartel din piața asigurărilor, pe segmentul RCA. De asemenea, considerăm că ar trebui cercetată și motivația din spatele lipsei de reacție și supraveghere din partea sectorului de asigurări din cadrul ASF, în legătură cu aceste fapte.

COTAR a făcut publice în 22 noiembrie 2022 indiciile privind lipsa de concurență reală și creșterea ineficienței asigurătorilor pe piața RCA, manifestată inclusiv prin majorarea nejustificată a cheltuielilor de administrare declarate de asigurători.

„Am arătat că datele publice comunicate de ASF confirmă lipsa de eficiență și distorsionarea concurenței în piața RCA, precum și potențiale înțelegeri cu privire la prețuri. Mai mult, de această dată, informațiile existente alimentează chiar suspiciuni de fraudă fiscală săvârșită de asigurători. În prima jumătate a anului 2022 românii au plătit pentru RCA cu 2 miliarde de lei mai mult față de perioada similară din 2021. Aceasta înseamnă o creștere de 89%, deși dauna medie achitată a fost mai mare cu doar 5%, iar dauna medie pentru vătămări corporale a scăzut cu 56%. Mai mult, cheltuielile de administrare și achiziție ale asigurătorilor s-au majorat fără nicio justificare reală și legală, cu 266 de milioane de lei (+37%). Or, în condițiile în care proprietarii de autovehicule sunt obligați prin lege să încheie poliță RCA, locul City Insurance este luat automat de alt asigurător, iar daunele scad în termeni reali, creșterea ar fi trebuit să fie mult sub nivelul inflației, adică sub 16%”, a declarat Vasile Ștefănescu, Președinte COTAR.

În dispreț față de opinia publică și față de asigurați, UNSAR a confirmat în data de 23 noiembrie 2022 acest lucru, inclusiv faptul că potențialele înțelegeri cu privire la preț și fraude la bugetul de stat sunt posibile din cauza pasivității manifestate de funcționarii din sectorul de asigurări al ASF.

Concret, UNSAR încearcă să contrazică datele EIOPA (autoritatea europeană de supraveghere), care analizează și evoluția indicatorului cheltuieli administrative (ca parte din prima RCA), în ceea ce privește disfuncționalitatea pieței.

„Conform datelor ASF, rata cheltuielilor administrative ale societăților de asigurări a scăzut după primele 9 luni ale acestui an, coborând până la 27% (față de peste 32% după primele 6 luni) – ceea ce reflectă inclusiv eforturile de eficientizare a activității depuse în mod constant de jucătorii activi pe zona asigurărilor obligatorii RCA”, a afirmat UNSAR, într-un drept la replica publicat de mass-media, ca urmare a poziției COTAR prin care Confederația releva potențiale elemente de cartel din piața RCA.

Referitor la această poziție publică, COTAR solicită:

De urgență, Consiliului Concurenței să investigheze cum au ajuns date încă nepublice de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (care nu a diseminat până la data de 22 noiembrie 2022 raportul pieței asigurărilor din trimestrul III) să fie invocate de UNSAR în materialele sale de presă. Suspiciunea existentă la nivelul pieței este că nivelul de 27% al cheltuielilor de administrare (ceea ce reflectă o creștere nominală de peste 35%, de sute de milioane de lei, iar nu o scădere) este pragul la care societățile de asigurare, cu acordul cel puțin tacit al sectorului de asigurări din cadrul ASF, s-au înțeles să fixeze cheltuielile de administrare, în dauna asiguraților și a bugetului de stat. ANAF să investigheze de urgență modul în care este evidențiat/taxat profitul nejustificat și apărut peste noapte al societăților de asigurare, prin perpetuarea practicilor de tip cartelar deja dovedite și sancționate de către Consilul Concurenței în 2018. Mai exact, trebuie cercetată aceastămajorare a cheltuielilor de administrare (cu peste 35%), realizată astfel încât să fie dedusă o sumă din ce în ce mai mare din profitul impozabil, în frauda bugetului de stat.

Nu în ultimul rând, trebuie subliniat că o creștere a daunei medii de 5% și o înjumătățire a daunei medii pentru vătămări corporale (-56%) nu poate justifica în vreun fel scumpirea primelor RCA cu peste 80%.

265,5 milioane de lei reprezintă creșterea DECLARATĂ a cheltuielilor de administrare, în primele 6 luni.

Singurele date publice privind cheltuielile de administrare (ca parte a primelor RCA) comunicate de către ASF pentru anul 2022 sunt cele referitoare la Semestrul I.Astfel, cheltuielile de administrare s-au majorat pe segmentul RCA de la 714,5 milioane de lei în semestrul I 2022, la 980 de milioane de lei în primele 6 luni din 2022, respectiv cu 265,5 milioane de lei (+37%).

Așadar, cheltuielile de administrare depășesc cu mai mult decât dublul ratei inflației nivelul din perioada similară a anului 2021, și nu sunt mai mici, cum încearcă să manipuleze UNSAR (întrucât procentul se raportează la dublări și chiar triplări de prime RCA). Pe cale de consecință, considerăm că ,,eforturile de eficientizare’’ invocate de către UNSAR nu reprezintă decât expresii ale potențialelor înțelegeri de tip cartel din piața asigurărilor.

Această creștere artificială a cheltuielilor de administrare indică suspiciuni rezonabile că societăți de asigurare sustrag din baza de impozitare sume din ce în ce mai mari, prin umflarea cheltuielilor (și a tarifelor de primă RCA), înțelegerile cu privire la nivelului cheltuielilor administrative relevând astfel și practica anti-concurențială.

Drept consecință, potrivit datelor publicate de ASF, în primele 6 luni ale anului 2022 sumele încasate de asigurători din prime RCA au fost de 4,25 miliarde de lei, o creștere cu 89% față de cele 2,25 miliarde de lei încasate în perioada similară a anului 2021.

Tot în această perioadă, valoarea daunei medii achitate de către asigurători s-a majorat doar cu 5%, diferența reprezentând profit nejustificat și expresie a potențialelor practici de tip cartel (dublarea și chiar triplarea tarifelor de primă RCA, sub pretextul falimentului City Insurance).

„Nici măcar Autoritatea de Supraveghere Financiară nu poate pretinde că lipsa unui capital de cel mult 150 de milioane de Euro, calculat de ASF, și care ar fi fost necesar pentru capitalizarea City Insurance, justifică majorarea primelor cu peste un miliard de Euro în doar un an de zile. În condițiile în care tarifele de primă RCA ar trebui să reflecte evoluția daunalității și în condițiile în care dauna medie în primele 6 luni din 2022 a cunoscut o majorare de doar 5% (sub rata inflației) dublarea primelor RCA nu are justificare decât în dorința de îmbogățire nejustificată pe seama asiguraților, sub privirile impasibile ale sectorului de asigurări din cadrul ASF. Revenind la creșterea ineficienței și potențiale înțelegeri de tip cartel privind componenta de cheltuieli de administrare, estimarea noastră este că la nivel anual, cheltuielile de administrare vor fi declarate mai mari cu peste 500 de milioane de lei față de anul 2021, ceea ce reprezintă atât bani în plus luați de la asigurați (în loc să fie plătite daune) cât și privarea bugetului de stat de importante surse de venit. De aceea, solicităm asigurătorilor să nu mai umfle artificial nivelul cheltuielilor de administrare pentru a obține profituri neconcurențiale și în loc de aceste manopere dolosive să achite întocmai și la timp daunele conform obligațiilor ce le revin prin lege”, a mai declarat președintele COTAR.

O dovadă a consecințelor negative la care am făcut referire este și faptul că prima medie RCA s-a majorat în primele 6 luni cu 81%, de la 639 de lei la 1154 lei.

COTAR observă o similitudine între sectorul bancar, unde există suspiciuni că băncile manipulează rata de dobândă ROBOR (în condițiile în care se împrumută în piață la prețuri semnificativ mai scăzute decât cele percepute clienților prin ROBOR-ul umflat), și sectorul asigurărilor, unde datele par să indice că asigurătorii majorează și ei artificial costul asigurărilor, invocând pretextul falimentului City Insurance.

Evoluția pieței de asigurări ulterior falimentului City Insurance ne arată că, în pofida afirmațiilor făcute de sectorul de asigurări din cadrul ASF, aceasta este în continuare neconcurențială. Spre exemplu, Euroins își păstrează cota de piață de 41% pe segmentul RCA și continuă, cu acordul tacit al sectorului de resort din ASF, să nu-și îndeplinească obligațiile de plată, ducând astfel mai departe practicile statornicite de City Insurance.

„Faptul că poziția de ,,lider’’ ocupată în trecut de City Insurance se urmărește a fi preluată de un sigurător care, practic, nu exista pe piața RCA în urmă cu 2 ani (când avea cotă de piață mai mică de 3%), iar prin comunicările sale publice ASF incită astfel asigurații să își facă asigurări la „noul star” al pieței asigurărilor, ne demonstrează că sunt indicii pentru un nou tun pe piața asigurărilor, pe de-o parte prin refuzul de a stopa neregulile în privința plății daunelor de către Euroins (zeci de mii de dosare în instanță) și, pe de altă parte, prin substituirea „liderului”, peste noapte, cu un alt „lider”. Nu putem să nu ne amintim de modul în care după devoalarea fraudelor de la Astra, tocmai se născuse noul „lider”, City Insurance, care nu a făcut decât să continue ceea ce făcea Astra Asigurări, adică fraudă, cu acordul cel puțin tacit al unor funcționari din sectorul de asigurări al ASF”’, a mai declarat președintele COTAR.