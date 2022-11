Prima stație a metroului din New York, City Hall, a fost inaugurată pe 27 octombrie 1904. Construcția monumentală, cu detalii arhitecturale și de finisaj impresionate, inclusiv plăci de sticlă și candelabre de cristal, au stârnit admirația tuturor.

Plafoanele boltite și luminatoarele Gustavino au devenit în scurt timp detalii neglijabile în comparație cu lipsa de utilitate a amenajării, iar numărul pasagerilor a scăzut de la an la an. Numeroasele modificări ale dimensiunii vagoanelor au făcut ca stația să devină ineficientă, iar în 1945 City Hall a fost scoasă din uz și sigilată, potrivit The Mindcircle (VIDEO).

Stația City Hall (Joe Wolf)

Au urmat alți aproape 50 de ani în care bijuteria arhitectonică s-a degradat, abandonată, până când autoritățile newyorkeze au decis să redea circuitului turistic misterioasa stație.

Luminatoarele au fost redeschise, iar luminile gării s-au aprins din nou, iar în zilele noastre garniturile fac un ocol pentru a trece prin stația legendară, fără însă a opri.