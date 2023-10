Totuși, Carmen Harra a menționat că în viitor va fi un nou virus destul de contagios care va afecta în primul rând copiii, motiv pentru care micuții ar trebui să fie protejați în perioada următoare.



„Ne paște un virus?! Da, dar nu COVID. Un alt tip de virus va apărea în viitor, dar nu anul acesta. Eu zic să nu ne speriem atât de mult. Rămân la părerea că COVID-ul este totuși pe cale de a ieși din sistem sau devine una din afecțiunile cu care te poți confrunta, dar care devine vindecabilă.



Partea proastă este că acest virus nou îi afectează pe cei mici, noi am vrea ca cei mici să crească sănătos și frumos. La capitolul predicții bune, aceasta este o anticipare pozitivă, nu vă speriați, COVID-ul nu mai are forță și nu va mai avea forță în viitor”, a menționat celebra prezicătoare.



„Este ceva despre care anticipez de multă vreme”



„Va veni un virus despre care vom mai discuta. Este ceva despre care anticipez de multă vreme. Dar o lăsăm așa deocamdată pentru că nu are rost să ne concentrăm pe ceva negativ, poate avem noroc și nici nu o să se întâmple”, a conchis Carmen Harra, citată de BZI..