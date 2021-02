EXCLUSIV | Cum a ajuns Eduard Novak ministru al Sportului: “Eu i-am trimis un mesaj”

Ciclist de performanță, acesta a dezvăluit cum a ajuns să conducă sportul românesc în an olimpic.

“Sincer a fost o chestiune de moment și niciodată nu am avut visul de a deveni politician. Poate să dureze mandatul 2-3-4 ani, am nevoie de 2 ani pot să schimb drumul. După două mesaje am devenit ministru, eu am luat inițiativa.

I-am trimis un mesaj domnului Kelemen Hunor că mă ofer pentru acest post dacă UDMR va primi acest portofoliu. Iar după ce acesta lucru a devenit certitudine am fost înștiințat că eu sunt cel ales”, a povestit Eduard Carol Novak, în exclusivitate în emisiunea Realitatea Sportivă.

Acesta a dezvăluit cum va încerca să controleze toate federațiile afiliate.

