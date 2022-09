Pastila pentru suflet

Gândul zilei

„Dumnezeu este mai aproape de fiecare om decât este omul însușii față de sine.” –Sfântul Iustin Popovici

Știai că?

Mitra este un acoperământ de cap de origine persană, fiind confecționată din țesături fine, cu broderii cu fir metalic și aplicații de pietre prețioase, purtate la slujbe religioase de către ierarhi, arhierei și de unii arhimandriți. Mitra purtată de ierarhii are o formă sferică, cu o cruce în vârf, este o podoabă împărătească. Mitra arhierească este făcută din stofă scumpă cusută cu fir de aur sau argint și în partea din față are o iconiță cu Mântuitorul, iar în cele patru părți sunt cei patru evangheliști, simbolizând cununa de spini, care s-a pus pe capul Mântuitorului. În vechile timpuri mitra se mai numea și cordică de mătase, lână sau lamă de aur, a fost introdusă în biserica creștină de către Episcopii creștini din timpuri apostolice. Mărturiile spun că însușii Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan și-ar fi împodobit fruntea cu o foaie de aur , când înălța rugăciuni lui Dumnezeu. Mitra papală se mai numește tiară sau triregnum și are formă triunghiulară.

Pilda zilei

Bogaţii şi săracii

Cu mult, cu sute de ani în urmă, a trăit un rege puternic şi înţelept. Într-o zi, plimbându-se prin curtea palatului său, a auzit, dincolo de ziduri, pe cineva care plângea. A dat imediat poruncă să fie deschise porţile şi a ieşit să vadă ce se întâmplase. Nu-şi putea crede ochilor … Dacă în palatul său toţi oamenii erau mulţumiţi şi aveau de toate, acum vedea însă că la porţi erau adunaţi nevoiaşi, ce întindeau mâna pentru o bucată de pâine. Chiar lângă zid, era un copil ce plângea. Când regele l-a întrebat ce i s-a întâmplat, copilul i-a răspuns că părinţii săi sunt bolnavi şi el nu are bani nici de hrană şi nici de doctorii, în timpul acesta, în jurul regelui s-a strâns o mulţime de oameni nevoiaşi, unul mai amărât decât celălalt, fiecare încercând să-şi spună păsul. Mâniat de această situaţie pe care sfetnicii i-o ascunseseră, regele s-a întors în palat şi i-a chemat pe toţi bogătaşii la el. Când aceştia s-au adunat în sala tronului, le-a spus:

– Voi sunteţi cei mai bogaţi oameni din regatul meu. Aveţi atâta avere încât aţi putea să vă construiţi fiecare câte o casă numai din aur. Dar dacă v-aţi uita şi în jurul vostru, aţi vedea că sunt oameni care mor de foame, care o duc rău, fiindcă voi nu vă îngrijiţi de treburile cetăţii. Afară este plin de oameni ce vor să muncească pentru o pâine, dar voi îi refuzaţi. Doar de voi înşivă depinde ca aceşti oameni să o ducă mai bine. Puteţi să îi ajutaţi şi vă poruncesc să o faceţi!

După câteva zile, regele a văzut că nimic nu se schimbase. Chemându-i iarăşi la el pe cei mai bogaţi dintre supuşii săi, le-a spus:

– Văd că nu aveţi suflet! Cum de nu vă e milă de cei ce se luptă cu greutăţile, zi de zi?! Dacă nu o faceţi voi, atunci o s-o fac eu! Iată ce poruncesc: de azi înainte, pentru fiecare sărac mort de foame, în regatul meu, va fi omorât şi un bogătaş! De mâine, ne vom întâlni în fiecare seară şi, dacă aflu că, peste zi, un om a murit de foame la mine-n cetate, atunci sorţii vor decide care dintre voi va fi executat. Pentru că voi înşivă vă faceţi vinovaţi de moartea acelui om, căci l-aţi fi putut ajuta, dar n-aţi făcut-o. Ne vedem mâine seară!

Se spune că, de a doua zi, nimeni nu a mai murit de foame în regatul acela!

“Nu invidia gloria celui păcătos, căci nu ştii care va fi sfârşitul lui. (…) Judecata este fără milă pentru cel ce n-a făcut milă” (Sfânta Scriptură)

