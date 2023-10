Numeroase veșminte ale Cuvioasei Parascheva au fost donate bisericilor din România și de peste hotare, potrivit BZI. Astfel, ele au ajuns în parohii din Serbia, Grecia, Elveția, Republica Moldova, dar și peste ocean, în Statele Unite și în Canada.

Pentru a le primi, bisericile se înscriu pe o listă de așteptare care se întinde pe ani de zile. În momentul actual, aceasta are o durată de doi ani de zile, astfel că veșmintele care au fost schimbate în 2023 sunt donate parohiilor care s-au înscris în urmă cu doi ani.

Schimbarea veșmintelor Sfintei Parascheva are loc de cinci ori pe an, după o ceremonie bine stabilită la care participă doar câțiva dintre preoții slujitori ai Catedralei Mitropolitane din Iași. Pe toată durata desfășurării ritualului, biserica este închisă și nimeni din exterior nu are acces la acest eveniment deosebit.

Este necesară îndeplinirea anumitor condiții pentru obținerea veșmintelor, cum ar fi primirea binecuvântării ierarhului din locul unde acestea vor ajunge, dar și un număr de semnături ale credincioșilor.