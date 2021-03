"La mulți ani Poliţiei Române! Ziua de 25 martie este o dublă sărbătoare pentru noi: Buna Vestire şi Ziua Poliţiei Române. Este sărbătoarea primăverii, care semnifică speranţa, încrederea în viitor, credinţa în biruinţa binelui asupra răului. Prin munca lor, de multe ori ingrată, poliţiştii înfruntă răul din societate, făcând tot ceea ce este posibil pentru eliminarea factorilor de pericol la adresa siguranţei publice. Este o muncă deosebit de importantă, iar statul trebuie să le asigure polițiștilor respectul, stabilitatea, drepturile la zi și un ghid al carierei foarte clar", spune generalul Gabriel Oprea, în mesajul său.

"În activitatea de ministru al Afacerilor Interne și vicepremier pentru securitate națională, atenţia şi preocupările mele au fost orientate şi în direcţia asigurării, pentru întregul personal al Poliţiei Române, a unor condiţii de viaţă şi de muncă mai bune, în concordanţă cu misiunile îndeplinite. Am considerat intotdeauna că este firesc să protejăm urmașii polițiștilor care și-au pierdut viața în misiuni. Astfel, soțiile acestora au fost angajate în sistem, iar copiii lor au primit acces în școlile de profil. Pentru polițiștii rezerviști, ca și pentru pompieri, jandarmi, militari, am promovat Legea 223/2015, o lege bună pe care, din păcate, guvernele care au urmat au modificat-o", se mai arată în mesajul generalului Oprea.

"Am convingerea că personalul Poliţiei Române se va ridica la înălţimea responsabilităţilor ce îi revin instituţiei an de an. Îi felicit pe polițiști, le doresc sănătate şi succes în activitatea importantă pe care o desfăşoară, în slujba legii, pentru liniştea şi siguranţa cetăţenilor. La mulți ani, polițiști români!", mai spune Gabriel Oprea.