Florin Manole, ministrul Muncii a transmis faptul că în acest moment se lucrează la un program prin care oamenii să fie încurajați să opteze mai degrabă pentru plata pensiei pe card decât prin intermediul poștașului.

Manole argumenta acest lucru prin faptul că în aceste momente statul ar plăti comisioane de 10 ori mai mari pentru pensiile prin intermediul poștașilor decât pentru cele plătite prin cont bancar.

În acest moment, la nivel național, sunt peste 2 milioane de oameni care primesc pensia prin poștă, iar restul oamenilor primesc pensia pe card.

În ceea ce privește pensiile livrate de către poștaș, acestea sunt distribuite începând cu prima zi a fiecărei luni, în timp ce băncile virează banii pe card abia la jumătatea lunii.

De precizat este că sunt foarte multe zone din mediul rural, acolo unde nu există bancomate, unde oamenii ar trebui să meargă distanțe destul de mari pentru a-și retrage banii de pe card, iar o parte semnificativă este și costul transportului, pentru că ar trebui să aloce o sumă importantă pentru acest lucru.