"Am discutat astăzi cu procurorul Curții Penale Internaționale de la Haga, Karim Khan. El este deja în Ucraina, a început deja să lucreze. Prin urmare, ocupanții vor fi responsabili pentru toate crimele de război împotriva ucrainenilor", a spus Zelensky.

"Ne intensificăm eforturile pentru a-i aduce pe ocupanții ruși în fața justiției. Trebuie să existe un tribunal internațional (care să îi judece - n.r.). Pentru tot ce au făcut împotriva Ucrainei. Împotriva poporului nostru. Pentru fiecare act de terorism al trupelor ruse pe teritoriul statului nostru", a adăugat liderul de la Kiev, în mesajul citat.

