Cei doi au fost colegi de scoala, dar s-au întâlnit mult mai târziu, când Olena era studenta, iar actualul preşedinte al Ucrainei studia dreptul, relatează Realitatea PLUS. Prima doamna a Ucrainei este arhitect şi scenarist si a fost licentiata în inginerie civilă. Volodimir Zelenski este ascuns intr-un buncar, de unde coordonează operațiunile de apărare, dupa ce Rusia a atacat Ucraina în dimineaţa zilei de 24 februarie. Într-un mesaj difuzat acum citeva zile, liderul ucrainean spunea: „Inamicul m-a desemnat ca ţintă numărul unu, iar familia mea ţinta numărul doi.”.

„Muncesc și dorm, atât!”, spune Zelenski.

Întrebat dacă poate să-și vadă familia, acesta spune că nu, nu poate. Zelenski mărturisește că i-a văzut acum trei zile.

Remarkable moment caught on camera as Zelensky hears about the bombing of the Babyn Yar Holocaust memorial for the first time. pic.twitter.com/3HnJQqVe8R