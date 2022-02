Mai mult decât atât, Zelenski susține că altor state le este teamă să sprijine aderarea Ucrainei la NATO.

”Cine este dispus să garanteze aderarea Ucrainei la NATO? Sincer, tuturor le este teamă. I-am întrebat pe toţi partenerii dacă sunt alături de noi. Sunt alături de noi dar nu sunt pregătiţi să ne ia într-o alianţă alături de ei.

Indiferent câte conversaţii am avut cu liderii străini, am auzit puţine lucruri. Primul este că suntem sprijiniţi. Sunt recunoscător fiecărui stat care ne ajută concret, nu numai cu vorbe. Dar este şi un al doilea lucru - am fost lăsaţi singuri să ne apărăm ţara. Cine este pregătit să lupte alături de noi? Sincer, nu văd”, a declarat oficialul de la Kiev.

Pe de altă parte, Volodimir Zelenski spune că a primit informații potrivit cărora grupuri de sabotaj ruseşti au intrat în capitala ucraineană.

"Potrivit infirmaţiilor noastre, inamicul m-a transformat în ţinta numărul 1, iar pe cei din familia mea în ţinta numărul 2. Vor să distrugă politic Ucraina, distrugându-l pe şeful statului”, a declarat el, adăugând că se află la sediul Guvernului, alături de alţii.

În mesajul său, preşedintele ucrainean a vorbit și despre bilanțul pierderilor suferite de țara sa de la declanșarea invaziei rusești. Astfel, potrivit lui Zelenski, este vorba despre 137 de persoane ucise și 316 rănite.